Не чета голубоглазому Кореневу: на этого Ихтиандра без слез не взглянешь (фото)

Александр Беляев представил свой фантастический роман «Человек-амфибия» в 1927 году. Книга нашла своих фанатов и до сих пор не теряет популярности. Кинематографисты же не раз пытались экранизировать произведение, однако далеко не всегда у них получались удачные картины.

Так, в 2004 году на экраны вышел сериал «Человек-амфибия. Морской дьявол». Проект Александра Атанесяна стал вольной экранизацией романа Беляева и также рассказывал историю Ихтиандра и Гуттиэре. И главные роли в нем исполнили Саид Дашук-Нигматулин и Юлия Самойленко.

Зрители не остались в восторге от амбициозного сериала. Картину ругали за растянутый сюжет и пренебрежение литературной основой. Особенно же зрителям не понравились артисты, исполняющие главные роли. По их мнению, ни Дашук-Нигматулин, ни Самойленко не справились со своими задачами, а внешне далеки от эталонных Владимира Коренева и Анастасии Вертинской из экранизации 60-х.