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Название фильма Балабанова не смогли перевести ни на один язык: вот что он выдумал

8 июля 2023 14:30
Название фильма Балабанова не смогли перевести ни на один язык: вот что он выдумал

На западе такого слова никто не знает.

Один из самых известных фильмов Алексея Балабанова — черная комедия «Жмурки». Изначально режиссер хотел назвать картину «Кавардак», но уже в процессе съемок сменил название на знакомую всем советским и российским детям игру.

Название фильма Балабанова не смогли перевести ни на один язык: вот что он выдумал

Хотя в жмурки в картине никто не играет, название оказалось удачной игрой слов. Оно отсылает к жаргонному слову «жмурик», то есть покойник, которых в фильме есть немало. Для сатиры над бандитами из 90-х такое название подошло как нельзя лучше. Но в зарубежном прокате перевести его буквально не получилось. Жаргонизмы из других языков для комедии о русских бандитах уже не подходили, а такой игры как жмурки за границей и вовсе не знают.

Поэтому иностранным переводчикам пришлось попотеть. На хельсинкском кинофестивале фильм вышел как «Dead man’s bluff», то есть «Блеф мертвеца». Отсылка к покойникам сохранилась, но игра слов, увы, оказалась потеряна.

Фото: кадр из фильма «Брат 2», кадр из фильма «Жмурки»
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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