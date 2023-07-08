Название фильма Балабанова не смогли перевести ни на один язык: вот что он выдумал

Один из самых известных фильмов Алексея Балабанова — черная комедия «Жмурки». Изначально режиссер хотел назвать картину «Кавардак», но уже в процессе съемок сменил название на знакомую всем советским и российским детям игру.

Хотя в жмурки в картине никто не играет, название оказалось удачной игрой слов. Оно отсылает к жаргонному слову «жмурик», то есть покойник, которых в фильме есть немало. Для сатиры над бандитами из 90-х такое название подошло как нельзя лучше. Но в зарубежном прокате перевести его буквально не получилось. Жаргонизмы из других языков для комедии о русских бандитах уже не подходили, а такой игры как жмурки за границей и вовсе не знают.

Поэтому иностранным переводчикам пришлось попотеть. На хельсинкском кинофестивале фильм вышел как «Dead man’s bluff», то есть «Блеф мертвеца». Отсылка к покойникам сохранилась, но игра слов, увы, оказалась потеряна.