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Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать

31 июля 2022 18:30
Назван самый нудный фильм СССР: россияне боятся его критиковать

Речь зашла о прославленном гении.

Творчество Андрея Тарковского по всему миру получило признание и статус элитарного кино, не доступное для понимания рядовому зрителю. Эту точку зрения решили оспорить, взяв для примера фильм «Сталкер».

Лента заняла 30-е место в списке самых кассовых фильмов СССР, а в рейтинг лучших по версии «Советского экрана» и вовсе не вошло. Все из-за того, что режиссер забыл о главной цели кино — развлечение массового зрителя.

Таким мнением поделился автор канала «Горожанин», давший «Сталкеру» емкое определение — недокино. По его словам, взятый у Стругацких сюжет Тарковский превратил в нудное, вялотекущее повествование на 2 часа 35 минут:

«Подача — на уровне школьника. Талант режиссера в том, чтобы предельно быстро, понятно и наглядно донести до зрителя умные мысли. В чем талант здесь? Истратить уйму километров дефицитной пленки, снимая полянку с травой?».

Пользователи Сети разделились на два лагеря: первые, прежде боявшиеся критиковать творение режиссера, поддержали автора; вторые же пустились в объяснения, почему Тарковского нельзя сравнивать с Гайдаем и другими советскими постановщиками.

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Фото: YouTube
Елена Королева
Елена Королева
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