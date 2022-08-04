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Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?

4 августа 2022 18:42
Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?

Вот о чем российские зрители никогда даже не задумывались.

Культовый статус «Иронии судьбы» привел к тому, что сюжетный ход о типовых советских квартирах для многих современных зрителей превратился в правдивый миф. Однако его легко развеять, если приглядеться к тому, что показывают в кадре.

Оказывается, со словами Лушакина о квартире с полезной площадью в 32 квадратных метра можно поспорить. Внимательного зрителя смутила гостиная неправильной формы, отдельный коридор из кухни в прихожую и дверь в загадочное помещение, предназначение которого в фильме не раскрыли (точно не санузел).

Метраж апартаментов явно кажется приуменьшенным; если воспроизвести жилье Нади и Жени на рисунке, то его становится сложно соотнести с определением «типовая», это скорее квартира «улучшенной планировки». А откуда деньги у обычной преподавательницы и врача на такую роскошь?

Эту нестыковку много лет не замечали в «Иронии судьбы»: что не так с квартирой Лукашина?

Источник фото: Позитив из города солнца

Ответ на загадку дали другие зрители, которые объяснили:

«Женя не ошибся в терминах, раньше метраж обозначал в первую очередь жилую площадь. А снимали в павильоне общей площадью 600 квадратных метров».

Фото: Legion-Media
Елена Королева
Елена Королева
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