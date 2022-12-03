Назван самый бессмысленный и скучный советский фильм: вердикт россиян вас удивит

Есть кино для массового зрителя, которое любят миллионы, а есть картины авторские – для узкого круга ценителей. И зачастую фильмы, высоко ценимые эстетами, не понятны широкому кругу россиян.

Это произошло и с работами знаменитого режиссера Андрея Тарковского. В Сети пользователи стали активно делиться своим мнением о фильме «Сталкер» – и оказалось, многие не любят культовую философскую драму.

Киноленту критикуют за нудность, излишние разговоры, растянутый хронометраж и унылую музыку.