Назван самый бессмысленный и скучный советский фильм: вердикт россиян вас удивит
Эту картину считали гениальной.
Есть кино для массового зрителя, которое любят миллионы, а есть картины авторские – для узкого круга ценителей. И зачастую фильмы, высоко ценимые эстетами, не понятны широкому кругу россиян.
Это произошло и с работами знаменитого режиссера Андрея Тарковского. В Сети пользователи стали активно делиться своим мнением о фильме «Сталкер» – и оказалось, многие не любят культовую философскую драму.
Киноленту критикуют за нудность, излишние разговоры, растянутый хронометраж и унылую музыку.
«Такие фильмы, как у Тарковского не для широкого зрителя, а для эстетствующей публики. Которая тоже ничего не понимает, но делает вид, что все классно. Снимаешь фильмы для себя и поклонников – снимай за свои деньги», «А кто, собственно, назначил Тарковского гением? Однако назначили... Может, что-то там и есть, но лично мне оно – не видно и не понятно. Не, я-то человек простой, мне Гайдай ближе со Спилбергом», – обсуждали зрители творчество режиссера.