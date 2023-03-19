«Назад в будущее» запретили через 26 лет после премьеры: от причины волосы встанут дыбом

История о приключениях Марти Макфлай и профессора Эмметта Брауна стала важной частью эпохи 80-х годов. Фантастическая комедия с добрыми и немного странными главными героями полюбилась зрителям по всему миру. А одновременно с этим подняла интерес к теме путешествий во времени.

И долгие годы никто не решался поставить под вопрос значимость этой культовой картины. Однако в 2011 году, спустя 26 лет после премьеры, фильм «Назад в будущее» был запрещён в Китае. Партийные руководители посчитали, что это кино пропагандирует слишком глупые идеи, а герои легкомысленнее и безрассудны.

Однако это не первый случай, когда в Поднебесной культовые картины попадают под такие санкции. К примеру, местным жителям не доступен боевик «Лара Крофт-2», поскольку китайцы играют там отрицательных персонажей. А в третьей части «Пиратов Карибского моря» урезали экранное время актера Чоу Юньфата, игравшего сингапурского разбойника.