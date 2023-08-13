Наврал с три короба: «Обыкновенное чудо» могло никогда не выйти из-за Абдулова

Подбор актера на главную роль в фильме «Обыкновенное чудо» занял немало времени. Основным претендентом считался Александр Курепов, который внезапно для всех после гастролей остался за границей, воспользовавшись выгодным предложением.

Александр Абдулов же на пробы пришел без особой надежды. Он даже пошутил, что часто проходит кастинги, но снимаются в итоге его коллеги. Марк Захаров был так расстроен подобными словами актера, что отстоял его перед худсоветом. И за это доверие он чуть не поплатился.

Ведь съемки «Обыкновенного чуда» едва не закончились трагедией, за которой последовали бы долгие разбирательства.

Все дело в том, что на кастинге Абдулов слукавил и заявил, что легко может сам выполнять все трюки, в том числе на лошади.

На самом деле актер не увлекался конной ездой. В одной из сцен он забыл вынуть ногу из стремени и запутался. Лошадь еще несколько метров протащила Абдулова за собой по земле. К счастью, актер не получил сильных травм.