Настоящая свалка: звезда «Гостьи из будущего» показала дом, за который стыдно

Елену Метелкину за ее актерские работы в знаменитых фильмах «Гостья из будущего» и «Через тернии к звездам» прозвали главной инопланетянкой Советского Союза. А вот жизнь артистки складывалась по-земному и довольно тяжело. Для преодоления жизненных неурядиц ей не раз приходилось обращаться за помощью к другим людям.

Елена много лет ухаживала за больной матерью, а после ее ухода из жизни получила в наследство небольшую «однушку» площадью всего 39 квадратных метров. Именно там артистка и поселилась.

Но из-за отсутствия сил и средств Метелкина так и не занялась ремонтом жилья, и через какое-то время квартира превратилась в настоящий склад ненужных вещей, разложенных по коробкам. Чтобы не запутаться, актрисе даже пришлось завести специальный блокнот, чтобы знать, где и что лежит.

В какой-то момент Елене стало стыдно перед родными за то, что она живет в настоящей свалке, поэтому несколько лет назад она обратилась за помощью к создателям телепередачи «Идеальный ремонт», которые превратили комнату актрисы в комфортное пространство для жилья.