Настоящая «Санта-Барбара»: кто на самом деле является отцом Алисы из «Тайны третьей планеты»

Биологический родитель был все это время рядом.

Поклонники мультфильма «Тайна третьей планеты» наверняка замечали, что Алиса всегда вела себя довольно отстраненно по отношению к своему отцу Селезневу. Так появилась версия, что Селезнев вовсе не папа героини, а ее настоящим отцом является никто иной, как капитан Зеленый.

В минуты опасности именно Зеленый бросается на подмогу Алисе. Сама Алиса всегда старается быть к нему поближе. Да и героиня подозрительно похожа на капитана – они оба рыжие, а в сцене, где Алису ставят перед зеркалом, в котором отражается похожий на нее мужчина, появляется именно Зеленый.

А вот с Селезневым у девочки никакого сходства.

Возможно, всему виной – измена матери Алисы, о которой наивный Селезнев даже не догадывался. Впрочем, фанаты «Тайны третьей планеты» эту версию отвергают и призывают не опошлять их любимый мультфильм.