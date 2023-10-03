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Настоящая цыганка: дочь Яшки из «Неуловимых мстителей» зря годами держалась в тени

3 октября 2023 20:30
Настоящая цыганка: дочь Яшки из «Неуловимых мстителей» зря годами держалась в тени

Наследница актера выросла красавицей.

Василий Васильев прославился на весь СССР благодаря роли цыгана Яшки в фильме «Неуловимые мстители». Артист никогда не распространялся о личной жизни. Лишь недавно стало известно о первом браке и старшей дочери Васильева.

Во время работы в ленинградском театре Василий хотел создать свою группу вместе с Пресняковым-старшим. Солисткой туда позвали Галину Храмову, в которую актер сразу же влюбился. Через два года молодые люди поженились, у них родилась дочь. Девочке дали красивое и необычные для СССР имя Кнея.

В 80-е певицу пригласили работать в ресторане Нью-Йорка. Концертов на родине было мало, поэтому Галина вместе с дочкой отправилась за границу. Испытания расстоянием брак артистов не перенес.

Сегодня Кнея уже выросла и обзавелась собственной семьей. Она вышла замуж за португальца и переехала к нему. Пара владеет собственным рестораном. От матери девушка унаследовала музыкальный талант, по вечерам она нередко поет джаз. Наследница Васильева выросла настоящей красавицей и получила от отца типичные цыганские гены.

Настоящая цыганка: дочь Яшки из «Неуловимых мстителей» зря годами держалась в тени
Фото: Кадр из фильма «Неуловимые мстители» (1966), кадр из телешоу «Пусть говорят» на Первом канале
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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