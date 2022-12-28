Наследники Варвары-красы повергнут в шок: только гляньте на ее отца (фото)

Советские сказки уже давно стали культовыми, и их статус не подвергается никакому сомнению. Однако если внимательно присмотреться к некоторым деталям, то можно увидеть нелепые попустительства режиссеров.

Так, в сказке «Варвара-краса, длинная коса» есть кое-что, что способно ввести наблюдательного зрителя в замешательство. Стоит обратить внимание на отца главной героини — Чудо-Юдо Беззаконное. Морской царь явно не блещет красотой: огромный нос, торчащие лохматые уши, зеленый цвет лица. А о характере и говорить не стоит — такого капризного самодура еще поискать. Варваре несказанно повезло, что она не унаследовала ни одной черты от отца.

Но где гарантия, что ее дети от красавца Андрюши пойдут в мать и отца, а не в распрекрасного дедушку? Вполне возможно, что дочка унаследует «фирменный» нос и уши Чудо-Юдо, а сын — его неуправляемый характер и зеленый цвет лица. А Андрюше, рыбацкому сыну, стоило бы повнимательнее присмотреться к родословной Варварушки перед свадьбой, как советует Дзен-канал «Хомо люденс».