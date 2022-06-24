Наследник известен: вот кому достанется вилла Пьера Нарцисса за границей

Наследство Пьера Нарцисса перейдет его дочери Каролине-Кристель. В имущество музыканта входит недвижимость, а также права на музыкальные композиции.

Прославленный музыкант скончался в минувший вторник на 45-м году жизни. Как оказалось, еще с 2017 года он был холост, поскольку развелся с Викторией Калачевой, матерью Каролины-Кристель. Влюбленные были вместе несколько лет, однако не смогли сохранить связь и предпочли расстаться. С дочерью же музыкант не прекратил свое общение.

Как передает портал «СтарХит », 16-летней наследнице артиста достанется квартира музыканта в подмосковных Люберцах, стоимость которой 7 млн рублей. Кроме того, девушка станет владелицей виллы в Санта-Монике. Как оказалось, несколько лет назад Нарцисс купил ее себе, после того как снимался там в одном из клипов. Также перейдет Каролине-Кристель вся музыка ее отца и, соответственно, все авторские отчисления.

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