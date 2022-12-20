Нарушили традиции: не поверите, почему фильм «А зори здесь тихие» не пускали на экраны

Когда в 1972 году картина Станислава Ростоцкого «А зори здесь тихие» уже была готова к показу, то на несколько месяцев она легла на полку. Несмотря на то, что цензоры не намеревались категорически запрещать ленту, к ней все-таки нашлось немало претензий. Как рассказала Елена Драпеко, исполнительница роли Лизы Бричкиной, изданию «Аргументы и Факты», фильм просто опасались доводить до зрителей.

Во-первых, сомнения вызвало частое изображение спиртных напитков на экране, что казалось уже пропагандой пагубной привычки. Во-вторых, цензоры посчитали, что создатели картины просто нарушили традиции показа Великой Отечественной войны в кино и не отнеслись к этой теме с должной серьезностью. Вопреки устоявшимся канонам, кроме пафоса борьбы и героизма на экране было показано и немало лирических моментов. Кроме того, герои в финале погибали.

Лента увидела свет лишь благодаря вмешательству генсека КПСС Леонида Брежнева, которому фильм «А зори здесь тихие» очень понравился. В результате картину демонстрировали в главных кинотеатрах столицы — «Октябрь» и «Россия».