Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

23 июля 2022 16:37
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Звезда решилась на радикальные изменения.

Обаятельной внучкой в сериале «Сваты» умилялись не только ее бабушки и дедушки, но и многочисленные зрители, которые едва ли бы узнали повзрослевшую Женю сегодня.

Актриса Ульяна Эндерс покинула ситком после второго сезона: съемки проходили на Украине, а учиться девочке предстояло в Москве, поэтому пришлось выбирать между телевидением и образованием. Именно в школе начались ее эксперименты с внешностью.

Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Яркий макияж и цветные волосы, как признавалась Эндерс, помогли ей приобрести уверенность в себе и обратить на себя внимание сверстников. В таком образе ее полюбили и в социальных сетях, где на нее подписано около двух миллионов фолловеров.

«Очень изменилась со времен сериала», «Такая красивая!», «Как такая малышка могла вырасти в такую роскошную девушку?» — поразились поклонники «Сватов».

Некоторые комментаторы также выразили уверенность, что Эндерс прекрасно справилась бы с ролью взрослой Жени и составила серьезную конкуренцию Анне Кошмал.

Только гляньте! Вот как выглядели бы дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»

Фото: соц сети
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
5 комментариев
Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Тест: Нет ли у вас кризиса среднего возраста? Читать далее 27 июля 2022
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным «Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным Читать далее 27 июля 2022
«В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко «В одну реку дважды»: россиянам раскрыли глаза на воссоединение Петросяна и Степаненко Читать далее 27 июля 2022
Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Скрывали восьмилетнего сына: близкие Пьера Нарцисса не стали молчать Читать далее 27 июля 2022
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены «С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены Читать далее 27 июля 2022
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее «Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее Читать далее 27 июля 2022
«Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым «Не бросил в беде»: Анна Асти не стала молчать о связи с Киркоровым Читать далее 27 июля 2022
Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Замена «Последнему герою» найдена: Утяшева раскрыла все карты о новом шоу Читать далее 27 июля 2022
Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Не Елизавета II: вот кто действительно заставил Меган Маркл покинуть дворец Читать далее 27 июля 2022
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу Читать далее 27 июля 2022
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе Читать далее 27 июля 2022
Related video