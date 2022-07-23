Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»

Обаятельной внучкой в сериале «Сваты» умилялись не только ее бабушки и дедушки, но и многочисленные зрители, которые едва ли бы узнали повзрослевшую Женю сегодня.

Актриса Ульяна Эндерс покинула ситком после второго сезона: съемки проходили на Украине, а учиться девочке предстояло в Москве, поэтому пришлось выбирать между телевидением и образованием. Именно в школе начались ее эксперименты с внешностью.

Яркий макияж и цветные волосы, как признавалась Эндерс, помогли ей приобрести уверенность в себе и обратить на себя внимание сверстников. В таком образе ее полюбили и в социальных сетях, где на нее подписано около двух миллионов фолловеров.

«Очень изменилась со времен сериала», «Такая красивая!», «Как такая малышка могла вырасти в такую роскошную девушку?» — поразились поклонники «Сватов».

Некоторые комментаторы также выразили уверенность, что Эндерс прекрасно справилась бы с ролью взрослой Жени и составила серьезную конкуренцию Анне Кошмал.

Только гляньте! Вот как выглядели бы дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»