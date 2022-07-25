Фото: как бы выглядели дети Нади и Жени из «Иронии судьбы»

«Ирония судьбы. Продолжение» хоть и собрала впечатляющие кассовые сборы, получила негативные оценки зрителей, которых разозлило решение режиссера разлучить Шевелеву и Лукашина, но свести их взрослых детей.

Поклонникам оригинальной картины Эльдара Рязанова предложили забыть о сиквеле и представить, что Надя с Женей все же поженились и завели детей. И вот как их наследники могли бы выглядеть.

Как предположил автор дзен-канала «Позитив из города солнца », родись у героев мальчик, они бы назвали его в честь друга Лукашина Павлом, вместо которого тот отправился в Ленинград и встретил любимую. Продолжить традицию супруги могли бы и в случае со вторым сыном, он мог бы быть Михаилом или Александром.

А вот дала бы Надя имя дочери в честь одной из подруг — большой вопрос, поскольку по фильму героиня проявляла по отношению к ним скорее раздражение, чем искреннюю привязанность.

Россияне оценили эксперимент, но отметили, что в советской семье интеллигентов, учитывая возраст Шевелевой, скорее всего родился бы лишь один ребенок.