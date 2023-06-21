Над судьбой мальчишки из фильма «Два Федора» пролито немало слез: вот куда он пропал

В 1958 году на экраны вышел фильм «Два Федора» режиссера Марлена Хуциева. Эта добрая история сразу полюбилась зрителям, но больше всего их сердца тронул маленький Коля Чурсин, сыгравший одну из главных ролей.

Эта роль стала для Коли первой. Актера искали больше полугода, прослушивая тысячи мальчишек в местных дворцах пионеров. Чурсину удалось так растрогать жюри, что его позвали на настоящие пробы, а затем и утвердили на роль. Далеко не все получалось с первого дубля, а многие сцены давались маленькому актеру с большим трудом. Но результат превзошел все ожидания: над судьбой маленького Феди плакали зрители по всей стране.

Через год Коля Чурсин снова исполнил одну из главных ролей в фильме «Мальчики», но после этого пропал с экранов. Судьбу свою с кино Николай так и не связал: он окончил школу и выучился на метеоролога. Перед поступлением в техникум Коля обратился за советом к Василию Шукшину, с которым играл в своей первой картине, и тот выбор одобрил.

Жизнь Николая Чурсина прошла счастливо: он был доволен своей работой и создал крепкую семью. К сожалению, в 2008 году Николая Кузьмича не стало. Он ушел из жизни в возрасте 59 лет.