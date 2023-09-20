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Над ним постоянно издевались: вот кто должен был сыграть Горбатого вместо Джигарханяна

20 сентября 2023 12:30
Над ним постоянно издевались: вот кто должен был сыграть Горбатого вместо Джигарханяна

Этот актер не был уверен в собственной внешности.

Детективный фильм «Место встречи изменить нельзя» стал настоящей советской классикой. Станислав Говорухин пригласил на главные роли Владимира Высоцкого и Владимира Конкина, которые смогли воплотить на экране своих противоречивых персонажей.

Внимание заслужили и обладатели второстепенных образов. Так, Армен Джигарханян перевоплотился в главаря банды по кличке Горбатый. Однако играть этого злодея должен был совсем другой артист.

Братья Аркадий и Георгий Вайнеры, по произведениям которых и снимался детектив, мечтали, что Горбатым станет Ролан Быков. Но звезда наотрез отказался от участия в фильме: он даже связался с авторами, чтобы лично объяснить причину своего поведения.

В тот период артист очень остро переживал расставание с женой. Его мучили комплексы по поводу собственной внешности и низкого роста. Поэтому Быков боялся, что насмешек станет только больше, если на экране он покажется в столь неприглядном виде.

«Надо мной и так подшучивают из-за небольшого роста. А мне предлагают выйти в образе карлика, еще и горбатого», — грустно замечал актер.

Фото: Кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя» (1979)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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