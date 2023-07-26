Над киноляпом в «Афоне» сегодня потешаются зря: такое было возможно только в СССР
Режиссер дал этому свое объяснение.
«Афоня», как и многие советские ленты, грешит киноляпами. Общую картину они не портят, ведь большинство из них относятся скорее к незначительным нелепостям. Но внимательным зрителям эти ошибки изрядно портят настроение.
Так, в фильме есть сцены, где Афоню отчитывают при всем честном народе на партсобраниях. Примечательно, что на двух таких мероприятиях, произошедших в разные дни, состав сотрудников и даже их местоположение в зале не меняются.
Современные зрители не устают потешаться над «советской матрицей» и никак не поймут, с чем связан этот ляп. Причиной тому могла стать экономия пленки, что являлось обыденной проблемой советского кинопроизводства. Сцены снимали непоследовательно и в нескольких локациях одновременно. Потом отснятые кадры равномерно распределяли по всей картине.
Впрочем, сам режиссер Георгий Данелия не считал это ошибкой. Через подобное однообразие он показал особенность той эпохи.
«Так эти собрания надоедали, что люди рассаживались по „привычным“ местам», — признавался Данелия.