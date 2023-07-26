Над киноляпом в «Афоне» сегодня потешаются зря: такое было возможно только в СССР

«Афоня», как и многие советские ленты, грешит киноляпами. Общую картину они не портят, ведь большинство из них относятся скорее к незначительным нелепостям. Но внимательным зрителям эти ошибки изрядно портят настроение.

Так, в фильме есть сцены, где Афоню отчитывают при всем честном народе на партсобраниях. Примечательно, что на двух таких мероприятиях, произошедших в разные дни, состав сотрудников и даже их местоположение в зале не меняются.

Современные зрители не устают потешаться над «советской матрицей» и никак не поймут, с чем связан этот ляп. Причиной тому могла стать экономия пленки, что являлось обыденной проблемой советского кинопроизводства. Сцены снимали непоследовательно и в нескольких локациях одновременно. Потом отснятые кадры равномерно распределяли по всей картине.

Впрочем, сам режиссер Георгий Данелия не считал это ошибкой. Через подобное однообразие он показал особенность той эпохи.