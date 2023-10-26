На Западе произвел фурор: в СССР премьера этого фильма обернулась фиаско

Иностранные зрители активно интересовались новинками советского кинематографа. Их регулярно показывали на лучших фестивалях, а самые успешные картины шли в заграничных кинотеатрах. При этом некоторые фильмы принимались за рубежом значительно теплее, чем на родине.

Как оказалось, драму Андрея Тарковского «Сталкер» советские зрители не поняли. Во время премьерного показа они массово уходили из кинотеатров. И к концу фильма, продолжительность которого составляет чуть меньше трех часов, оставалось всего лишь несколько человек.

Иностранные зрители, наоборот, остались в полном восторге от работы Тарковского. Фильм был показан вне конкурсной программы в Каннах и собрал шквал аплодисментов. Вся пресса осыпала режиссера комплиментами, а после киносмотра фильм стали показывать в кинотеатрах.

И сегодня «Сталкер» по праву считается одной из самых крупных работ не только у Тарковского, но и в мировом кинематографе. Фильм не теряет актуальности, а цитаты к нему можно увидеть во множестве других проектов.