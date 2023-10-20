На съемках «Маленькой Веры» на самом деле состоялась ожесточенная драка: вот по какой причине

В 1988 году картина «Маленькая Вера» стала откровением. В фильме впервые в истории советского кино присутствует детальная откровенная сцена. Лента стала символом раскрепощения и показала то, о чем было не принято говорить: бытовое насилие, преступность, проституцию.

Одной из ярчайших сцен скандальной драмы стал эпизод с дискотекой, где знакомятся Вера и Сергей. Танцы быстро перерастают в драку стенка на стенку, которую пресекает милицейская облава. Мало кто знает, но массовка билась по-настоящему и со всей жестокостью.

Дело в том, что в кадре присутствовали совсем не актеры. Авторы картины набирали массовку из местной молодежи. Парням и девушкам заплатили по три рубля. Но киношники не догадывались, что на съемки пришли настоящие враги. Ребята решили совместить приятное с полезным: и деньги заработать, и отношения выяснить. Ситуация быстро вышла из-под контроля, так что на место вызывали наряд настоящей милиции.