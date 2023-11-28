На реальных событиях: в этой европейской сказке рассказали о жуткой трагедии

В июне 1284 года из города Хамельн исчезли 130 детей. Исследователи и детективы до сих пор не могут найти их. Эта история приобрела очертания сказки, но внутри все равно остается мрачная правда, которую никто не узнает.

Город Хамельн был богатым и благополучным. Однако, когда наступил неурожайный год, голодные крысы начали пожирать запасы горожан. Все попытки избавиться от них провалились. 5 апреля 1284 года был проведен суд над крысиным королем и вынесен приговор. Крысе подожгли хвост и отпустили, чтобы она передала приговор остальным. Но крысы не ушли, а, наоборот, стали еще агрессивнее.

Через несколько дней в город пришел незнакомый Крысолов. Он предложил увести крыс, но взамен потребовал столько золота, сколько унесет. Горожане решили, что он не сможет унести много, и согласились на сделку. Крысолов заиграл на своей дудочке, и крысы последовали за ним. Они вышли за ворота города и плыли за лодкой Крысолова, пока не утонули. Когда Крысолов пришел за платой, ему предложили только кошель серебра. Он отказался и ушел, оставив серное облако.

Пока взрослые были на обеде, Крысолов снова заиграл на дудочке — дети стали сбегаться к нему. Он увел их по дороге мимо вересковых холмов, и они исчезли.

История о Крысолове из Гамельна остается загадкой. Она может быть примером того, как сказки предупреждают детей о реальных опасностях. Но внутри этой сказки остается нераскрытая правда, которую, возможно, мы никогда не узнаем.