На радость Барановской: Аршавина подловили за постыдным занятием

Футболист Эммануэль Адебайор раскрыл неожиданное пристрастие Андрея Аршавина. Спортсмены вместе выступали за футбольный клуб «Арсенал».

Как рассказал Адебайор, звезда «Зенита» за множество матчей и годы тренировок стал его близким другом. Однако далеко не все увлечения футболиста остались ему понятны. Однажды, например, в перерыве между матчами Аршавин к удивлению своих коллег в раздевалке отправился смотреть фильмы для взрослых.

«Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел такое в перерыве матча!» — цитирует слова футболиста Sport24 .

При этом, как подчеркнул спортсмен, Аршавин хоть и ушел в соседнюю комнату, где обычно делают массаж игрокам, но не посчитал нужным уменьшить уровень звука. И именно поэтому все коллеги спортсмена по команде узнали о его пристрастиях.

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