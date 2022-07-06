На радость Барановской: Аршавина подловили за постыдным занятием
Далеко не все привычки знаменитости можно назвать приличными.
Футболист Эммануэль Адебайор раскрыл неожиданное пристрастие Андрея Аршавина. Спортсмены вместе выступали за футбольный клуб «Арсенал».
Как рассказал Адебайор, звезда «Зенита» за множество матчей и годы тренировок стал его близким другом. Однако далеко не все увлечения футболиста остались ему понятны. Однажды, например, в перерыве между матчами Аршавин к удивлению своих коллег в раздевалке отправился смотреть фильмы для взрослых.
«Это было очень забавно. Я не знал ни одного игрока, который бы смотрел такое в перерыве матча!» — цитирует слова футболиста Sport24.
При этом, как подчеркнул спортсмен, Аршавин хоть и ушел в соседнюю комнату, где обычно делают массаж игрокам, но не посчитал нужным уменьшить уровень звука. И именно поэтому все коллеги спортсмена по команде узнали о его пристрастиях.
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