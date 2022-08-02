На Первом устроили публичную травлю Петросяна: вот за что ему мстили

Юморист Евгений Петросян долгие годы оставался лицом «Первого канала», в эфире которого выходили его передачи «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Но затем комик принял внезапное решение о переезде на «вторую кнопку». По его словам, за этот поступок на федеральном канале ему начали мстить. На Первом устроили публичную травлю Петросяна. Даже в выпусках КВН то и дело встречались остроты, высмеивающие «низкий» уровень юмора в шоу Петросяна.

«Их заставляли это делать», — заявил комик в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», объяснив это указанием сверху.

Петросян добавил, что таким образом планировалось «отсечь» от него часть зрителей и поклонников. Более того, в прессе появлялись заказные статьи с критикой юмориста и требованиями убрать его проекты из эфира. Но ожидаемого эффекта не произошло: юморист стойко выдержал все нападки и продолжал развивать творчество.

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Новую волну хейта комик получил в 2018 году, когда стало известно о его расставании с Еленой Степаненко. Брак закончился скандалом и дележом имущества в судах.