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Киноафиша Статьи На Первом устроили публичную травлю Петросяна: вот за что ему мстили

На Первом устроили публичную травлю Петросяна: вот за что ему мстили

2 августа 2022 08:30
На Первом устроили публичную травлю Петросяна: вот за что ему мстили

Юморист вспомнил о непростом периоде в карьере.

Юморист Евгений Петросян долгие годы оставался лицом «Первого канала», в эфире которого выходили его передачи «Смехопанорама» и «Кривое зеркало». Но затем комик принял внезапное решение о переезде на «вторую кнопку». По его словам, за этот поступок на федеральном канале ему начали мстить. На Первом устроили публичную травлю Петросяна. Даже в выпусках КВН то и дело встречались остроты, высмеивающие «низкий» уровень юмора в шоу Петросяна.

«Их заставляли это делать», — заявил комик в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи», объяснив это указанием сверху.

Петросян добавил, что таким образом планировалось «отсечь» от него часть зрителей и поклонников. Более того, в прессе появлялись заказные статьи с критикой юмориста и требованиями убрать его проекты из эфира. Но ожидаемого эффекта не произошло: юморист стойко выдержал все нападки и продолжал развивать творчество.

Видео: Пугачева сняла парик и показала, что под ним

Новую волну хейта комик получил в 2018 году, когда стало известно о его расставании с Еленой Степаненко. Брак закончился скандалом и дележом имущества в судах.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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