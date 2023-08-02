На ляп в «Покровских воротах» обратили внимание слишком поздно: в СССР и глазом не моргнули
Поклонники нашли этому объяснение.
Картина «Покровские ворота» стала второй режиссерской работой Михаила Козакова. Несмотря на скромный опыт постановщика, ему удалось снять фильм на века. Однако это не значит, что комедия безупречна.
В ленте есть досадный ляп, пропущенный режиссером. В СССР на него не обращали внимания, но сегодня его обсуждают все кинолюбители. Так, во время прогулки Костика и Риты нам показывают случайных прохожих, улицы и аллеи. В кадр попал мальчик, на куртке которого была эмблема с олимпийским Мишкой. Зверек является символом Олимпиады-80, однако события фильма разворачиваются в 50-х.
Но пока одни зрители смеются над досадной ошибкой режиссера и его невнимательностью, другие ищут объяснение этому ляпу. По их мнению, картина не о 50-х как таковых, а о пересечении двух эпох. Достаточно вспомнить финал, где «неутомимый Савранский» оставляет Хоботова и Людочку позади, а сам въезжает в Москву 80-х. Возможно, символ Олимпиады-80 — это одна из таких отсылок к будущему.
«Фильм не рассказывает историю из 50-х, а является воспоминанием об этой истории. А в воспоминаниях подобные смещения вполне естественны», — написал один интернет-пользователь.