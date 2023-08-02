На ляп в «Покровских воротах» обратили внимание слишком поздно: в СССР и глазом не моргнули

Картина «Покровские ворота» стала второй режиссерской работой Михаила Козакова. Несмотря на скромный опыт постановщика, ему удалось снять фильм на века. Однако это не значит, что комедия безупречна.

В ленте есть досадный ляп, пропущенный режиссером. В СССР на него не обращали внимания, но сегодня его обсуждают все кинолюбители. Так, во время прогулки Костика и Риты нам показывают случайных прохожих, улицы и аллеи. В кадр попал мальчик, на куртке которого была эмблема с олимпийским Мишкой. Зверек является символом Олимпиады-80, однако события фильма разворачиваются в 50-х.

Но пока одни зрители смеются над досадной ошибкой режиссера и его невнимательностью, другие ищут объяснение этому ляпу. По их мнению, картина не о 50-х как таковых, а о пересечении двух эпох. Достаточно вспомнить финал, где «неутомимый Савранский» оставляет Хоботова и Людочку позади, а сам въезжает в Москву 80-х. Возможно, символ Олимпиады-80 — это одна из таких отсылок к будущему.