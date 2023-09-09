На губастую версию Светличной из «Бриллиантовой руки» без смеха не взглянешь (фото)

Первой заметной ролью Светланы Светличной стала роковая Анна Сергеевна в «Бриллиантовой руке». После этой комедии артистка стала всесоюзной звездой, снявшись в десятках знаменитых фильмов и сериалов. И до сих пор поклонники осыпают ее комплиментами. А некоторые даже пытаются представить, как выглядела бы артистка, если бы пик ее карьеры пришелся на современность.

Как оказалось, Светличная непременно сменила бы прическу. Она носила бы вьющиеся волосы, экспериментировала с макияжем и обязательно увеличила губы, чтобы соответствовать трендам.

Но далеко не все поклонники оценили свежий взгляд на любимую артистку. По мнению фанатов, современная Светличная выглядит нелепо и теряется среди звезд уже российского кино.