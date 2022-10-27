На «гостей из будущего» махнули рукой: над «Покровскими воротами» смеялся каждый

40 лет назад на экраны вышел фильм Михаила Козакова «Покровские ворота». Лента о жителях коммунальной квартиры в 50-х годах стала любимой картиной для многих зрителей. Но, как часто это бывает во время съемок фильма о другой эпохе, от внимания работников, занимающихся реквизитом, ускользают некоторые детали. Поэтому в «Покровских воротах» обнаружилось немало «гостей из будущего» — предметов, которые никак не могли использоваться в обиходе в середине века.

Автор Дзен-канала kin0guru обратил внимание и на электротитан в коммуналке СССР, и на олимпийского мишку, и на промелькнувший в одном из эпизодов грузовик модели более поздних лет. Привлек его и значок, красовавшийся на груди Маргариты. На предмете было хорошо заметно изображение головы Владимира Ленина. Но такие значки появились лишь в 1958 году, а действие фильма по сценарию разворачивалось раньше. Впрочем, как заметили комментаторы блогера, все эти ляпы не помешали им при просмотре фильма.