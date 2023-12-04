На главную роль в фильме «Щит и меч» взяли «серую мышку»: дело вот в чем

Когда Владимир Басов приступал к работе над военной драмой «Щит и меч», то основные проблемы у него возникли с подбором актера на главную роль. Центральное место в сюжете занимал разведчик Александр Белов. Кастинг проходили такие звезды, как Александр Белявский и Юрий Соломин. Однако по ряду причин, в том числе из-за насыщенного рабочего графика, сниматься они не смогли.

Тогда Басов решил обратиться за помощью к консультантам из КГБ, которые тоже присутствовали на площадке. Им удалось провести режиссера на закрытую вечеринку. Постановщик хорошо провел время за общением с новыми знакомыми.

А на следующий день разведчики огорошили режиссера новостью, что среди гостей находился и секретный агент. По их словам, мужчина был одет в серый костюм. Басов, как ни старался, так и не смог припомнить описываемого человека: ни его одежду, ни манеру голоса, ни даже внешность.

Тогда режиссер понял, что идеальный шпион должен обладать неприметным образом, быть настоящей «серой мышкой». Поэтому искать на эту роль ярких звезд было бы неправильно. В результате Белова сыграл Станислав Любшин.