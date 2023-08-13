На эту странность в «Бриллиантовой руке» не обращали внимания: Гайдай опорочил турецких женщин

Талант Леонида Гайдая не вызывает никаких сомнений. Его легендарные комедии до сих пор пользуются успехом у зрителей, которые пересматривают их буквально каждый год.

Особое место в фильмографии режиссера занимает картина «Бриллиантовая рука». История незадачливого советского туриста, который по воле случая оказывается среди контрабандистов, заставляла зрителей и хохотать, и по-настоящему переживать за героя. А фразы из комедии быстро ушли в народ.

Например, каждый россиянин хорошо помнит, как персонажи Андрея Миронова и Юрия Никулина натыкались в подворотне на предприимчивую турецкую девушку. Она заманивала мужчин в дом, явно предлагая услуги сомнительного характера.

«Руссо туристо, облико морале», — отвергал ее предложение герой Миронова.

И хотя много лет на эту странность в фильме не обращали внимания, но современные зрители возмутились таким изображением турецких женщин. По их мнению, подобная ситуация была бы просто невозможна на улицах Стамбула. Да и сама девушка явно не походила на местную жительницу.