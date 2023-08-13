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На эту странность в «Бриллиантовой руке» не обращали внимания: Гайдай опорочил турецких женщин

13 августа 2023 15:00
На эту странность в «Бриллиантовой руке» не обращали внимания: Гайдай опорочил турецких женщин

В пикантном эпизоде нашли скрытый смысл.

Талант Леонида Гайдая не вызывает никаких сомнений. Его легендарные комедии до сих пор пользуются успехом у зрителей, которые пересматривают их буквально каждый год.

Особое место в фильмографии режиссера занимает картина «Бриллиантовая рука». История незадачливого советского туриста, который по воле случая оказывается среди контрабандистов, заставляла зрителей и хохотать, и по-настоящему переживать за героя. А фразы из комедии быстро ушли в народ.

Например, каждый россиянин хорошо помнит, как персонажи Андрея Миронова и Юрия Никулина натыкались в подворотне на предприимчивую турецкую девушку. Она заманивала мужчин в дом, явно предлагая услуги сомнительного характера.

«Руссо туристо, облико морале», — отвергал ее предложение герой Миронова.

И хотя много лет на эту странность в фильме не обращали внимания, но современные зрители возмутились таким изображением турецких женщин. По их мнению, подобная ситуация была бы просто невозможна на улицах Стамбула. Да и сама девушка явно не походила на местную жительницу.

«Как такая женщина с низкой социальной ответственностью и внешностью итальянки вообще могла стоять посреди Стамбула? Там женщины в парандже шарахались от Горбункова», — отметили пользователи Сети.

Фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" (1968), Legion-Media
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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