«На этом все закончилось»: стесненная в средствах Королева не стала молчать

49-летняя Наташа Королева призналась, что пока не может позволить себе реконструкцию загородного дома в подмосковном поселке Крекшино. Дачу она приобрела еще во время брака с Игорем Николаевым, и за прошедшие годы дом сильно обветшал. Но возможностей для того, чтобы привести его в порядок, у исполнительницы пока нет.

Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте сама контролировала процесс строительства дачи и лично ее обставляла. Еще несколько лет назад она заявляла, что жилье нуждается в реконструкции. И, как оказалось, Королева даже провела подготовительную работу. Наталья связалась со специалистами, которые осмотрели дом и сделали эскиз.

«На этом все закончилось», — не стала молчать певица в беседе с порталом Prozvezd .

По словам Королевой, ремонт сильно затянулся из-за пандемии. Теперь же стесненная в средствах певица также вынуждена откладывать строительные работы на даче на более удобное время. Исполнительница заверила, что уже присмотрела и бригаду строителей, которые смогут заняться реконструкцией — с этими работниками она сотрудничает много лет.

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