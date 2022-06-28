Смотрите фильмы за 1 рубль
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «На этом все закончилось»: стесненная в средствах Королева не стала молчать

«На этом все закончилось»: стесненная в средствах Королева не стала молчать

28 июня 2022 14:15
«На этом все закончилось»: стесненная в средствах Королева не стала молчать

Певица была вынуждена отказаться от дорогостоящего ремонта дома.

49-летняя Наташа Королева призналась, что пока не может позволить себе реконструкцию загородного дома в подмосковном поселке Крекшино. Дачу она приобрела еще во время брака с Игорем Николаевым, и за прошедшие годы дом сильно обветшал. Но возможностей для того, чтобы привести его в порядок, у исполнительницы пока нет.

Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте сама контролировала процесс строительства дачи и лично ее обставляла. Еще несколько лет назад она заявляла, что жилье нуждается в реконструкции. И, как оказалось, Королева даже провела подготовительную работу. Наталья связалась со специалистами, которые осмотрели дом и сделали эскиз.

«На этом все закончилось», — не стала молчать певица в беседе с порталом Prozvezd.

По словам Королевой, ремонт сильно затянулся из-за пандемии. Теперь же стесненная в средствах певица также вынуждена откладывать строительные работы на даче на более удобное время. Исполнительница заверила, что уже присмотрела и бригаду строителей, которые смогут заняться реконструкцией — с этими работниками она сотрудничает много лет.

Россияне осудили Кравченко за предательство: «Грех не искупить»

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Этот тест определит, насколько у вас уникальный тип личности Читать далее 26 июля 2022
Этот визуальный тест определит возраст вашей души Этот визуальный тест определит возраст вашей души Читать далее 25 июля 2022
Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Возьмет «селебов» в оборот: раскрыты подробности участия Медведевой в новом шоу Читать далее 26 июля 2022
Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Эти 4 знака Зодиака могут разбогатеть уже в молодости Читать далее 26 июля 2022
Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Близкий человек проболтался: подробности личной жизни Харламова раскрыты Читать далее 26 июля 2022
Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Довела Аффлека до слез: правда о медовом месяце Дженнифер Лопес вышла наружу Читать далее 26 июля 2022
Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Не без участия Ивлеевой: блеснувшая на публике Волочкова осрамилась на всю страну Читать далее 26 июля 2022
Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Отказался от контрактов и присматривает дом: планы Керема Бюрсина больше не секрет Читать далее 26 июля 2022
«Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь «Что она с собой сделала?»: вид оставшейся в одиночестве Варнавы вызвал оторопь Читать далее 26 июля 2022
«Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех «Кто это придумал?»: блеснувшую в откровенном наряде Бузову подняли на смех Читать далее 26 июля 2022
Related video