«На этом все закончилось»: стесненная в средствах Королева не стала молчать
Певица была вынуждена отказаться от дорогостоящего ремонта дома.
49-летняя Наташа Королева призналась, что пока не может позволить себе реконструкцию загородного дома в подмосковном поселке Крекшино. Дачу она приобрела еще во время брака с Игорем Николаевым, и за прошедшие годы дом сильно обветшал. Но возможностей для того, чтобы привести его в порядок, у исполнительницы пока нет.
Певица вспомнила, как в 19-летнем возрасте сама контролировала процесс строительства дачи и лично ее обставляла. Еще несколько лет назад она заявляла, что жилье нуждается в реконструкции. И, как оказалось, Королева даже провела подготовительную работу. Наталья связалась со специалистами, которые осмотрели дом и сделали эскиз.
«На этом все закончилось», — не стала молчать певица в беседе с порталом Prozvezd.
По словам Королевой, ремонт сильно затянулся из-за пандемии. Теперь же стесненная в средствах певица также вынуждена откладывать строительные работы на даче на более удобное время. Исполнительница заверила, что уже присмотрела и бригаду строителей, которые смогут заняться реконструкцией — с этими работниками она сотрудничает много лет.
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