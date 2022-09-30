На что пошел Сталлоне ради роли: вы точно не знали этого о культовом «Рокки»

Свой путь к успеху Сильвестр Сталлоне начал с того, что засветился в главной роли в спортивной драме «Рокки». При этом он был не только актером, но и сценаристом культового проекта.

Чтобы воплотить боксера Рокки Бальбоа, Сталлоне пошел на определенные жертвы. Ему пришлось продать сценарий всего за один доллар, а после этого еще и согласиться на минимальный гонорар за свою актерскую работу. Выяснилось, что никому не известный на тот момент артист получал деньги не как исполнитель главной роли, а как участник массовки.

Впрочем, ради проекта Слай был готов на все, даже закопать сценарий в саду своего дома. Об этом Сталлоне заявил после того, как узнал, что в Голливуде на главную роль в хотели пригласить уже какого-то звездного актера. Поскольку он писал сценарий исключительно под себя, то выступил категорически против этого.