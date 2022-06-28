Муцениеце в одиночестве не осталась: правда о браке Прилучного вышла наружу
Знаменитости вновь заставили фанатов обсуждать свой роман.
Павел Прилучный женился на своей избраннице Зепюр Брутян, несмотря на опровергающие слухи. Теперь артистка носит новую фамилию.
Вот уже несколько недель поклонники внимательно следят за личной жизнью знаменитостей. Дело в том, что сначала появилась информация о тайной свадьбе Прилучного и Брутян, а чуть позже артистка опровергла эти домыслы в своих социальных сетях и намекнула только на рабочие отношения. Однако, как оказалось, заявлениям актрисы не нужно верить, ведь пара на самом деле сыграла свадьбу.
Как пишет «Комсомольская правда», в базе данных юридических лиц Брутян сменила свою фамилию на новую. Подобная процедура является обязательной для индивидуальных предпринимателей после заключения брака, поэтому эксперты уверены, что знаменитости сыграли свадьбу, а Зепюр взяла фамилию мужа.
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При этом, как оказалось, и Муцениеце до сих пор не сходила в ЗАГС для смены фамилии, что видно по базе ЕГРЮЛ. После развода она так и осталась Прилучной, поэтому теперь с фамилией артиста ходят две его избранницы. Сама артистка ни разу не комментировала эту ситуацию, однако многие фанаты посчитали подобное поведение странным и осудили знаменитость.