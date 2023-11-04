Мрачную концовку сериала «Место встречи изменить нельзя» отказались показывать народу: вот как поступили с Синичкиной

Такой финал захотел бы увидеть не каждый.

Сценарий, который написали братья Вайнеры по роману «Эра милосердия», оказался настолько захватывающим и ярким, что Станислав Говорухин не устоял. Режиссер снял семисерийный фильм вместо пятисерийного. Для этого даже пришлось разорвать контракт между Гостелерадио СССР и Одесской киностудией.

Чиновники потребовали перемонтировать картину и вырезать оттуда две серии, которые были не учтены. Концовку Говорухин также по требованию властей изменил. В книге все было гораздо более печально.

Шарапов отказался работать с Жегловым по очевидной причине: он не смог смириться с отношением того к людям. И не смог простить коллеге смерть Левченко в момент его задержания.

В книге Шарапов получает одно неожиданное известие. Он узнает правду о судьбе Вари, его любимой девушки, которая погибла при исполнении служебного долга. Узнает правду он тогда, когда возвращается в МУР после разоружения банды.

Первое, что видит Шарапов при входе в администрацию, — это портрет любимой, перетянутый траурной лентой. Чиновники решили, что такой финал слишком трагичен и жесток. И было принято решение настоять на концовке более жизнеутверждающей и оптимистичной: живая Варя встречает возлюбленного с маленьким ребенком на руках.