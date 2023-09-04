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Киноафиша Статьи Можно живот надорвать от смеха: первая советская комедия до сих пор считается идеальной

Можно живот надорвать от смеха: первая советская комедия до сих пор считается идеальной

4 сентября 2023 06:30
Можно живот надорвать от смеха: первая советская комедия до сих пор считается идеальной

Зрители не скупятся на комплименты в адрес старинного фильма.

Григорий Александров представил свою кинокомедию «Веселые ребята» в 1934 году после продолжительной командировки в США. Постановщик настолько вдохновился местными фильмами, что задумал подарить советским зрителям похожее развлекательное кино.

На главные роли он пригласил Любовь Орлову и Леонида Утесова, а все песни написал совместно с композитором Исааком Дунаевским. Уже с первых дней проката картина сыскала невероятный успех. Ее расхваливали как в СССР, так и за границей, даже включили в программу второго международного кинофестиваля в Венеции.

Как писали критики, Александрову удалось создать легкий фильм, который удивляет игрой актеров и прекрасными музыкальными номерами. Особенно же эксперты хвалили звезду советской сцены Утесова и молодую артистку Орлову.

И спустя практически 100 лет «Веселые ребята» не теряют своей актуальности. Как пишут современные зрители, картина смело может посоревноваться с современными комедиями.

«Феерическая комедия. Снята в далеком 1934 году, а до сих пор смотрится на одном дыхании», «Великолепный фильм», «Фильм зажигательный, есть над чем посмеяться», — уверены пользователи Сети.

Фото: Russian Look/globallookpress.com, кадр из фильма "Веселые ребята" (1934)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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