Можно живот надорвать от смеха: первая советская комедия до сих пор считается идеальной

Зрители не скупятся на комплименты в адрес старинного фильма.

Григорий Александров представил свою кинокомедию «Веселые ребята» в 1934 году после продолжительной командировки в США. Постановщик настолько вдохновился местными фильмами, что задумал подарить советским зрителям похожее развлекательное кино.

На главные роли он пригласил Любовь Орлову и Леонида Утесова, а все песни написал совместно с композитором Исааком Дунаевским. Уже с первых дней проката картина сыскала невероятный успех. Ее расхваливали как в СССР, так и за границей, даже включили в программу второго международного кинофестиваля в Венеции.

Как писали критики, Александрову удалось создать легкий фильм, который удивляет игрой актеров и прекрасными музыкальными номерами. Особенно же эксперты хвалили звезду советской сцены Утесова и молодую артистку Орлову.

И спустя практически 100 лет «Веселые ребята» не теряют своей актуальности. Как пишут современные зрители, картина смело может посоревноваться с современными комедиями.