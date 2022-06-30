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Киноафиша Статьи «Моложе меня»: 56-летняя Наталья Штурм готовится к свадьбе с миллионером

«Моложе меня»: 56-летняя Наталья Штурм готовится к свадьбе с миллионером

30 июня 2022 15:00
«Моложе меня»: 56-летняя Наталья Штурм готовится к свадьбе с миллионером

Артистка предпочла быть честной с поклонниками.

Наталья Штурм рассказала, что готовится выйти замуж. Подробностями личной жизни исполнительница поделилась в своих социальных сетях.

По словам певицы, не так давно она отправилась в совместный отпуск в компании своего друга-миллионера Альберта. Артистка наслаждалась отдыхом, когда ей неожиданно поступило предложение руки и сердца от спутника: он вынырнул из бассейна с эффектной коробочкой и спросил, готова ли она стать его женой. Штурм же была удивлена ситуации, но согласилась на предложение.

«В 56 лет мне сделали предложение... Я собираюсь связать жизнь с мужчиной, который моложе меня», — рассказывает певица.

Пользователи Сети не оставили без внимания публикацию кумира. В комментариях фанаты осыпали жениха и невесту комплиментами и пожелали им счастья и благополучия. «Купайтесь в любви, счастья вам!» — пишут поклонники.

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Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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