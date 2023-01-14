Мог дать фору голливудским красавчикам: вы потеряете дар речи, увидев эти фотографии Табакова

Каждый актер мечтает сразу после окончания театрального института попасть на большие экраны и сыграть главную роль. Олег Табаков смог осуществить это затею, и все же было одно «но».

Дебютная роль артист произошла в фильме «Тугой узел». Он сыграл молодого амбициозного коммуниста Сашу Комелева, который борется с устрашавшими методами своего руководителя. Фильм поднимал тяжёлые темы о жизни в крестьянском селе и о роли партии в этих делах. К сожалению, картину признали «идейно-порочной» и ее пришлось переработать.

Лишь в 1988 году публика увидела первую главную роль Олега Табакова.

Современный зритель точно не узнает в юном коммунисте пожилого актера. На экране перед нами предстаёт очень красивый парень с острыми чертами лица и выразительными глазами. С такой внешностью артист мог бы с лёгкостью сыграть героя-любовника в зарубежном фильме.