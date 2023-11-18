Михайлова долго уговаривали сняться в этом советском фильме: не сразу понял, что лента культовая

Александр Михайлов за годы карьеры прославился десятками ярких ролей. Зрители осыпали его комплиментами за «Любовь и голуби», «Карнавал» и другие успешные картины. При этом мало кто знает, что Михайлов не собирался сниматься в драме «Мужики!..», которая стала одной из самых главных на его творческом пути.

Как признавался сам Михайлов, он не поверил в правдоподобность истории, когда впервые увидел сценарий. Артисту показалось, что в настоящей жизни герои никогда не будут поступать подобным образом, поэтому он несколько раз отказывал режиссеру Искре Бабич.

«Помню хорошо, что сначала я не очень поверил в эту историю. Мне показалось, что там много неправды», — рассказывал Михайлов.

Но Бабич, которая видела в этой роли только Михайлова, не была готова принять отказ. Она познакомила артиста со сценаристом Валентином Дьяченко, который написал историю, основываясь на своей собственной биографии. И после того как Михайлов узнал о сложной судьбе писателя, он согласился на эту роль, сделавшую его главной звездой 80-х.