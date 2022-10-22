Меньшов всех обманул: вы ахнете, увидев, как на самом деле выглядела баба Шура без грима

Владимир Меньшов тщательно подбирал актеров в свой фильм «Любовь голуби», однако многих тогда удивило решение режиссера взять на роли дяди Мити и бабы Шуры не пожилых актеров, а 48-летнего Сергея Юрского и его супругу, 38-летнюю актрису Наталью Тенякову.

Артистка вспоминает, что они с мужем отдыхали в Крыму, когда к ним подошел второй режиссер картины со странным предложением:

«Вы будете играть бабу Шуру. А я такая в купальнике, мне еще и сорока нет. Я говорю: «Вы хорошо подумали, вы меня сейчас не разыгрываете? Что происходит? Какая баба Шура?» И он сказал одну вещь: «А вы знаете, сколько там грибов?» И я ответила: «Ладно, поехали!».

На актрису, которая была на 10 лет моложе Нины Дорошиной, накладывали толстый слой грима, чтобы никто под маской бабушки не заметил молодую красавицу. Лицо артистки покрывали специальной пленкой, которую буквально сдирали в конце съемочного дня. Из-за этого на коже Теняковой остались морщины и заломы.