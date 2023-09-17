Меньшов хохотал громче всех: эта фраза дяди Мити оказалась гениальным экспромтом

Комедия «Любовь и голуби» Владимира Меньшова увидела свет в середине 80-х. Фильм мгновенно стал хитом, а зрители оценили не только основных, но и второстепенных персонажей. А спустя годы оказалось, что большая часть их реплик — это фееричный экспромт артистов.

Дело в том, что Меньшов позволял придумывать дяде Мите и бабе Шуре, роли которых исполняют Сергей Юрский и Наталья Тенякова, собственные фразы. Артисты и в жизни были мужем и женой, поэтому прекрасно понимали друг друга. И все члены съемочной группы не могли сдержать смех, когда в кадре появлялись актеры, а сильнее всех смеялся сам Меньшов.

Импровизацией оказалась и одна из самых запоминающихся фраз дяди Мити.

В первой части фильма он подглядывает, как Кузякины собирают чемодан. А когда его выгоняют, не может сдержаться и произносит «извините, что помешал вам деньги прятать», чего на самом деле не было в сценарии.

Меньшов остался в таком восторге от остроумной фразы, что решил оставить ее в фильме. А уже после премьеры она стала народным хитом, и до сих пор ее можно услышать в разговорах людей.