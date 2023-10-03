Меньшиков оплошал: этот нелепый ляп в «Покровских воротах» невозможно игнорировать

Найти фильм без единого киноляпа практически невозможно. Даже самая внимательная съемочная группа неизбежно допустит промах: если не в процессе работы на площадке, то на монтаже. Но эта ошибка в «Покровских воротах» просто удивляет. Как мог сам актер не заметить, что играет одну сцену в разной одежде?

Роль ветреного Костика в картине исполнил молодой Олег Меньшиков. Режиссер просмотрел десятки проб, прежде чем на студию явился идеальный кандидат. По сюжету, его герой встречает сотрудницу ЗАГСа Риту и забывает о своих многочисленных романах. Все время он хочет проводить с возлюбленной.

На свидание к девушке Константин приходит в очень элегантном образе, накинув на плечи объемный белый шарф. Но уже через несколько секунд, когда пара гуляет по городу, никакого шарфа на Меньшикове нет — только обычный галстук. Сумки, в которую он мог бы убрать аксессуар, у актера в руках тоже нет. Приходится признать, что это очередной ляп.