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Меган Маркл поспособствовала: Кейт Миддлтон добилась признания Елизаветы II

29 июня 2022 14:20
Меган Маркл поспособствовала: Кейт Миддлтон добилась признания Елизаветы II

Королева не стала скрывать свою благодарность.

Елизавета II планирует с размахом отметить праздник в честь 40-летия принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Торжественные мероприятия запланированы на август этого года.

Масштабное празднование пройдет в резиденции королевской семьи в Балморал, куда будут приглашены как родственники, так и друзья герцогов Кембриджских. Как отмечают эксперты, на такой щедрый шаг королева решилась из-за того, что в прошлом году принц Уильям отменил свой праздник ради юбилея самой королевы, а Кейт Миддлтон не смогла устроить торжество по причине коронавирусных ограничений.

Помимо этого, как пишет Elle, поведению Елизаветы есть и другое объяснение. Дело в том, что уже несколько как герцоги исполняют не только свои обязанности, но и обязанности Меган Маркл и принца Гарри, уехавших в США. Супруги уже смогли заработать себе репутацию королевы Виктории и принца Альберта и прекрасно справляются со своей ролью. И именно из чувства благодарности королева и пошла на такой шаг.

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Какие-либо подробности мероприятия остаются тайной. Известно только, что на празднике будет присутствовать официальный фотограф, поэтому поклонники смогут увидеть все детали события.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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