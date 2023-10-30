Медом не намазано: звезда «Маленькой Веры» пожалела об эмиграции и вернулась в Россию

Российские селебрити, покинувшие Россию за последние два года, сейчас закономерно и без лишнего шума возвращаются. Так было и в СССР. Многие звезды, успешные и не совсем, мечтали покинуть страну и закрепиться «за бугром». Правда, почти ни у кого затея не увенчалась успехом.

Исключением не стала и Наталья Негода. Звезда киноленты «Маленькая Вера» отправилась покорять США в надежде осуществить «американскую мечту» и прогадала. В Штатах первая российская актриса внезапно оказалась никому не нужна. Нет, эпизодические роли у Негоды были, да и на хлеб хватало. Но к настоящему признанию и славе, которыми артистка была обласкана дома, это, конечно не имело никакого отношения.

Устав от мытарств, Наталья Негода приняла верное решение — вернулась в Россию. Единственный плюс от эмиграции — это два гражданства. Но в США Негода больше не ездит и предпочитает океану тепло родных стен.