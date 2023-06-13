«Мечта Афони» к 76 годам не сделала ни одной операции: ее фото удивляют

Нина Маслова — знаменитая советская актриса, сыгравшая множество ярких ролей, но при этом ее жизнь была полна противоречий, ошибок и зависимостей. Любимая миллионами зрителей киноактриса прошла очень непростой путь, но сумела преодолеть все трудности. И сейчас она выглядит так, что у многих вызывает изумление. Однако сама она уверяет, что ее секрет совсем прост: все зависит от образа жизни.

Судьба Масловой была довольно сложной с самого раннего детства. Развод родителей, жестокая властная мать, которую Нина боялась всю жизнь, и уличное воспитание не могли не повлиять на ее характер и поступки. Уже в 11-летнем возрасте девочка попробовала алкоголь и далее покатилась по наклонной. Об актерской профессии она сначала даже и не думала.

Ее уговорили знакомые, сказав, что с такой красотой ей прямой путь в кинозвезды.

И неожиданно для себя самой Маслова поступила в Школу-студию МХАТ. Но пагубные привычки быстро сделали свое дело, и девушка довольно быстро была отчислена. После она сделала еще одну попытку и поступила во ВГИК. И тогда же начала сниматься. Актерская карьера Масловой была довольно противоречивой. С одной стороны, она снималась в таких кинохитах, как «Большая перемена», «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию», а с другой — главных ролей она почти не видела.

Но и эпизодические роли она сыграла так талантливо, что ее полюбили все зрители. При этом пристрастие к алкоголю у Нины так и осталось. И в конце концов это разрушило не только ее карьеру, но и здоровье. Восстанавливалась актриса тяжело и долго, ведь ей практически вынесли смертный приговор. Сейчас она закончила с выпивкой, вернулась к съемкам и в своем возрасте без единой пластики выглядит так, что многие позавидуют.