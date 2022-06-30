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Киноафиша Статьи «Мастер и Маргарита» даром не прошли: россиянам раскрыли глаза на вечную молодость Ковальчук

«Мастер и Маргарита» даром не прошли: россиянам раскрыли глаза на вечную молодость Ковальчук

30 июня 2022 11:30
«Мастер и Маргарита» даром не прошли: россиянам раскрыли глаза на вечную молодость Ковальчук

Актриса засветилась на новых снимках в Сети.

Пользователи соцсетей поразились внешнему виду 45-летней Анны Ковальчук. В сети появились фото актрисы во время подготовки к съемкам в новом сезоне сериала «Тайны следствия». В детективной ленте Анна исполняет главную роль на протяжении уже 22 сезонов. На кадрах Ковальчук сидит на стуле в скромном темно-синем платье и ждет, пока гример сделает ей макияж.

Как отметили поклонники актрисы, с момента работы над первым сезоном Анна вообще не изменилась. При этом ее дочь, которую она родила, когда только получила роль в «Тайнах следствия», уже закончила юридический факультет. В Telegram-канале «Звездная пыль» раскрыли глаза на вечную молодость Ковальчук и припомнили еще одну ее знаковую роль — Маргариту в сериале «Мастер и Маргарита» Владимира Бортко.

«Мастер и Маргарита» даром не прошли: россиянам раскрыли глаза на вечную молодость Ковальчук

«Все-таки есть в ней что-то от ведьмы», — отметили на канале.

Подписчики подчеркнули, что Анна остается актрисой с безупречной репутацией, не замеченной ни в каких скандалах. И результат этому, что называется, на лицо. «Всегда на позитиве, занимается спортом», «Хороший, светлый человек», «На нее смотреть приятно, красивая женщина!» — написали комментаторы.

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Фото: Legion-Media, кадр из фильма
Елена Королева
Елена Королева
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