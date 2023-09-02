«Маргариты в фильме нет»: вот как надругались иностранцы над романом Булгакова

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» — одно из самых многогранных, сложных и разноуровневых произведений русской литературы. Несколько раз его экранизировали, но даже тогда, когда за дело брались настоящие профессионалы, удачными фильмы назвать было сложно.

В частности, крайне невыразительной и скучной вышла картина сербского режиссера Александра Петровича. Он почти полностью опустил всю библейскую линию Понтия Пилата. А Мастер по итогу так и закончил к концу фильма свое существование в сумасшедшем доме.

Вызывает много вопросов и подбор актеров. Например, Коровьев стал беззаботным бугаем, а Азазелло — высоким клоуном. Сыгравшая Маргариту Мимзи Фармер совершенно не вписалась в образ. Она стала скорее красивой ширмой, чем воплощением самоотверженной русской женщины.

Как отметил автор Дзен-канала «ИСТОРИЯ КИНО», философская идея романа полностью потерялась. Не понравился фильм и зрителям.