Люси из «Хроник Нарнии» выросла: от невинной девочки не осталось и следа

Экранизация книг Клайва Льюиса о волшебной стране Нарнии давно имеет своих поклонников. И они наверняка помнят девочку, сыгравшую юную Люси Певенси во всех трех фильмах, которые успели снять по мотивам цикла — «Лев, Колдунья и волшебный шкаф», «Принц Каспиан» и «Покоритель зари».

10-летней британке Джорджи Хенли, которая обошла на кастинге почти две тысячи других претенденток, исполнение роли Люси в первом же фильме принесло сразу две премии — Phoenix Film Critics Society и Young Artist. Но она не зациклилась на образе девочки из знаменитой сказки: за один только 2014 год юная актриса снялась сразу в двух проектах — «Сестринство ночи» и «Школьный проект», показав умение воплощать на экране самые разные образы. А параллельно она еще и учила в Кембридже английский язык и литературу.

Кроме съемок в кино Джорджи попробовала свои силы и на театральной сцене, в спектаклях «Пенелопиада» и «Заводной апельсин». А в 2019 году она присоединилась к актерскому составу исторического сериала под названием «Испанская принцесса», где сыграла Маргариту Тюдор.

Сейчас 27-летняя актриса также пробует свои силы в литературе и даже в режиссуре.