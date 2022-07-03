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«Люди шепчутся»: Киркоров признался, как отец позорит его на публике

3 июля 2022 14:44
«Люди шепчутся»: Киркоров признался, как отец позорит его на публике

55-летний певец не может повлиять на родственника.

Филипп Киркоров один из самых высокооплачиваемых артистов в российском шоу-бизнесе. Нет сомнений, что его родные могут рассчитывать на безбедное существование. Особенно отец артиста, 90-летний Бедрос Филлипович, который ничего не жалел для сына во времена его детства и юности.

Однако именно он ставит звезду в неловкое положение. У Киркорова-старшего есть привычка лично торговать сувенирной продукцией во время концертов Филиппа. Поп-король уверен, что все дело в тяжелом детстве отца, когда дни напролет он проводил на рынке, продавая арбузы вместе с родителями.

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Разумеется, сейчас нет никакой нужды в том, чтобы сидеть за прилавком, но «торговая жилка» до сих пор не угасает в пожилом мужчине. Не все в курсе об особенности Бедроса, у многих он вызывает жалость, а некоторые зрители обвиняют Филиппа в том, что он эксплуатирует труд старика.

«Тебя уже знает вся страна. Люди шепчутся!», – не раз увещевал Киркоров своего родителя. Но в интервью порталу «Московский Комсомолец» артист признался, что все его уговоры были напрасны.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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