«Люди шепчутся»: Киркоров признался, как отец позорит его на публике

Филипп Киркоров один из самых высокооплачиваемых артистов в российском шоу-бизнесе. Нет сомнений, что его родные могут рассчитывать на безбедное существование. Особенно отец артиста, 90-летний Бедрос Филлипович, который ничего не жалел для сына во времена его детства и юности.

Однако именно он ставит звезду в неловкое положение. У Киркорова-старшего есть привычка лично торговать сувенирной продукцией во время концертов Филиппа. Поп-король уверен, что все дело в тяжелом детстве отца, когда дни напролет он проводил на рынке, продавая арбузы вместе с родителями.

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Разумеется, сейчас нет никакой нужды в том, чтобы сидеть за прилавком, но «торговая жилка» до сих пор не угасает в пожилом мужчине. Не все в курсе об особенности Бедроса, у многих он вызывает жалость, а некоторые зрители обвиняют Филиппа в том, что он эксплуатирует труд старика.