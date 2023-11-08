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Люди с пеной у рта спорят об этом слове: ошибаются все, а особенно продавцы мебели

8 ноября 2023 07:30
Люди с пеной у рта спорят об этом слове: ошибаются все, а особенно продавцы мебели

Об этом факте знали только филологи.

Великий и могучий русский язык сложно постичь даже его носителям. Во всех хитросплетениях слов разберутся разве что специалисты. Большинство людей не задумываются, правильно ли они используют привычные понятия. Из-за этого возникают многочисленные ошибки, которые постепенно становятся нормой.

Сложности вызывает и заимствованная лексика. Как правильно: матрас или матрац? Удивительно, но оба варианта являются корректными. Вероятнее всего, слово пришло в русский язык язык из немецкого, французского или итальянского. И по какой-то причине транслитерация оказалась двойной.

Тем не менее споры о «самом верном» варианте не утихают уже несколько десятилетий. Примирить обе стороны сможет тот факт, что все вариации восходят к арабскому «al-matrah», поэтому правильнее говорить «матрах». Впрочем, такое слово отечественные словари не признают.

Фото: Кадр из фильма «12 стульев» (1971)
Алла Новикова
Алла Новикова
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