Люди не подозревали, как Лановой попал в «Полосатый рейс»: пришлось остаться в одних трусах

В картине «Полосатый рейс» одной из самых эффектных сцен стало появление тигров на пляже. В этом эпизоде сыграл актер Василий Лановой, но изначально его участие в фильме не предполагалось. Он попал на съемки почти случайно. Об этом рассказал Эдгард Запашный на YouTube-шоу Александра Добровинского.

Артист находился на отдыхе рядом со съемочной площадкой. Он спокойно загорал на пляже и не планировал сниматься в кино. Но режиссер Владимир Фетин узнал, что Лановой недалеко, и едва ли не со слезами умолял его отвлечься от отпуска буквально на пять минут.

«Пожалуйста, снимись», — упрашивал он.

Василий Семенович не устоял. Так и появилась сцена, в которой он лежит на пляже в модных «кошачьих» очках и замечает на воде группу в полосатых купальниках, после чего удирает, ломая все на своем пути. Сегодня невозможно представить «Полосатый рейс» без этого эпизода — так он полюбился зрителям.