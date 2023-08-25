Любимица Гайдая снялась в «Гостье из будущего»: ненавидел каждый, а узнали единицы

Леонид Гайдай открыл много звезд советского кино. Одной из любимиц режиссера называли Наталью Варлей, которая блистала в его комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». Многие считают ее актрисой одной роли — той самой Нины, спортсменки, комсомолки и просто красавицы. А ведь на счету Варлей множество десятков фильмов, где она продемонстрировала разные грани своего таланта.

Мало кто знает, что Наталья Владимировна появилась в культовой ленте «Гостья из будущего». Она сыграла тренера Марту Эрастовну, которая произвела на зрителей не самое приятное впечатление. К тому же ее почти никто не узнал. И это несмотря на то, что актриса снова примерила на себя образ спортсменки и комсомолки.

Секрет не только в таланте артистки к перевоплощению, но в том, что Варлей предстала со светлыми волосами и совсем не походила на себя. Вот что обо всем этом написали поклонники «Гостьи из будущего»: