Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Любимая жена Абдуллы все также хороша: вот как годы отразились на внешности Зухры

Любимая жена Абдуллы все также хороша: вот как годы отразились на внешности Зухры

4 февраля 2023 15:15
Любимая жена Абдуллы все также хороша: вот как годы отразились на внешности Зухры

Артистка все также эффектно выглядит.

Актерский талант Татьяны Ткач позволил ей воплотить на экране множество разноплановых героинь. Особенно запомнилась ее работа в фильме «Белое солнце пустыни» в котором ей досталась роль Зухры.

Девушка сыграла любимую жену главного преступника Абдуллы. По сюжету за ним начинается погоня, и главный герой пытается не только поймать разбойника, но и освободить женщин из гарема.

На экране Татьяне удалось передать весь шарм восточной красавицы, и благодаря профессиональной работе костюмеров от артистки было невозможно оторвать глаз.

Массивные сережки и светлое платье с орнаментом только подчеркнули выразительные черты лица девушки.

Спустя 53 года после выхода фильма актриса продолжает восхищать поклонников одним своим внешним видом. Ткач всегда появляется на публике в элегантных нарядах и не забывает про макияж, который подчеркивает ее карие глаза. Внешность все еще является одним из главных достоинств красавицы.

Любимая жена Абдуллы все также хороша: вот как годы отразились на внешности Зухры
Фото: кадр из сериала "Мельник" (2018), кадр из фильма "Клоун – это я!" (2021), кадры из фильма "Белое солнце пустыни" (1969)
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
2 комментария
Related video