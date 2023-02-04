Любимая жена Абдуллы все также хороша: вот как годы отразились на внешности Зухры

Актерский талант Татьяны Ткач позволил ей воплотить на экране множество разноплановых героинь. Особенно запомнилась ее работа в фильме «Белое солнце пустыни» в котором ей досталась роль Зухры.

Девушка сыграла любимую жену главного преступника Абдуллы. По сюжету за ним начинается погоня, и главный герой пытается не только поймать разбойника, но и освободить женщин из гарема.

На экране Татьяне удалось передать весь шарм восточной красавицы, и благодаря профессиональной работе костюмеров от артистки было невозможно оторвать глаз.

Массивные сережки и светлое платье с орнаментом только подчеркнули выразительные черты лица девушки.

Спустя 53 года после выхода фильма актриса продолжает восхищать поклонников одним своим внешним видом. Ткач всегда появляется на публике в элегантных нарядах и не забывает про макияж, который подчеркивает ее карие глаза. Внешность все еще является одним из главных достоинств красавицы.